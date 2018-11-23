Днем 14 февраля в Уссурийске произошел пожар в частном жилом доме, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого МЧС, в 16.36 в пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Герасимчука.

В 16.41 пожарные приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление внутри помещения. В 16.52 пожар был локализован, в 19.10 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Перехода огня на соседние здания удалось избежать.

Ирина Петрова