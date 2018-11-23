Житель Эгершельда пришел на прием к руководителю мэрии Владивостока Олегу Гуменюку и обратился с просьбой, сообщает DEITA.RU.

Выяснилось, что его волнует возросший поток туристов на Токаревской кошке, где находится знаменитый маяк. Люди приезжают полюбоваться на достопримечательность, но условий для их пребывания там не создано никаких, отметил горожанин: «Там нет ни лавочек, ни урн, ни туалетов, а людей становится всё больше».

Олег Гуменюк согласился с посетителем и заверил - администрация планирует благоустроить эту территорию в 2019 году, установить лавочки, биотуалеты и урны, а также отгрейдировать дорогу на сам маяк.

Однако все задуманное станет возможным лишь после согласования с ТОФ, так как земля в этом месте принадлежит им.

Жители Владивостока на удивление отрицательно отнеслись к такой идее: "Замусорят еще больше", "Дорогу не надо выравнивать, от упырей на машинах будет не протолкнуться", "Больше заняться нечем? С точечной уплотнительной застройкой уже разобрались? Лучше б пляжи и побережье в центре города в порядок привели. А то в центре вдоль моря одни склады, стройки, строй площадки и отвалы строительного мусора, а пляжи приватизированы".

Таисия Масина