Жителей Курил опрашивают на предмет принадлежности островов
Опрос по поводу принадлежности островов начался на Южных Курилах, сообщает DEITA.RU.
Для этого на Итуруп прибыли несколько десятков социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что добровольное участие в опросе могут принять только совершеннолетние жители острова с постоянной регистрацией на нём.
Уже стало известно мнение нескольких жителей острова:
— Быть частью Японии мы не хотим. У нас своя самобытность. Курилы — это исконно русская земля, — сказала местная жительница Валерия Вещикова.
Далее социологи отправятся на острова Кунашир и Шикотан, планируют добраться и до самых труднодоступных мест региона.
Итоги станут известны к началу следующей недели.
Напомним, ранее жители и гости дальневосточной столицы рассказали, нужно ли отдавать Курильские острова Японии - 95% опрошенных озвучили свою позицию безапелляционно и принципиально.
Таисия Масина