Опрос по поводу принадлежности островов начался на Южных Курилах, сообщает DEITA.RU.

Для этого на Итуруп прибыли несколько десятков социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что добровольное участие в опросе могут принять только совершеннолетние жители острова с постоянной регистрацией на нём.

Уже стало известно мнение нескольких жителей острова:

— Быть частью Японии мы не хотим. У нас своя самобытность. Курилы — это исконно русская земля, — сказала местная жительница Валерия Вещикова.



Далее социологи отправятся на острова Кунашир и Шикотан, планируют добраться и до самых труднодоступных мест региона.

Итоги станут известны к началу следующей недели.



Напомним, ранее жители и гости дальневосточной столицы рассказали, нужно ли отдавать Курильские острова Японии - 95% опрошенных озвучили свою позицию безапелляционно и принципиально.

Таисия Масина