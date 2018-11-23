Жители Шикотана вылетели в четверг из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (о. Кунашир) рейсом авиакомпании "Аврора", сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минтранс.

Из аэропорта Южно-Курильска пассажиров на Шикотан доставят вертолетом. Ранее стало известно, что судно "Игорь Фархутдинов" в очередной раз попробует пробиться сквозь льды к Южным Курилам.

Ранее сообщалось, что корабль из-за плотных льдов подойти не смог подойти к острову Шикотан и вынужден был вернуться на Сахалин в порт Корсаков, куда он прибыл в среду.

Михаил Грач