Потоп из сепсиса уже много лет мучает жителей города Большой Камень. "Фонтан" доставляет людям серьезные неудобства, сообщает DEITA.RU.

На улице Блюхера 33 и зимой и летом стоит невыносимый аромат, а реки топят и детскую площадку, и клумбы и тротуар. Как сообщает женщина, которая обратилась в редакцию DEITA.RU, она и соседи неоднократно обращались и в водоканал и в администрацию города на протяжении пяти лет.

"Канализация течет и летом и зимой с пяти канализационных люков. Двора нет- все размыло, вонища такая, что окна не открыть. Просим огласки, водоканал и власти бедействуют!" - пишет она.

Заливающие приморский двор фекалии сняты на видео.

Василий Кучин