Международная группа ученых-токсикологов, изучив образцы шерсти дальневосточных животных, обнаружила химикаты, которые потенциально могут угрожать здоровью людей и животных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.

По данным исследователей, в 73 % случаев были обнаружены следы запрещенного Стокгольмской конвенцией инсектицида гексахлорбензола и производных.

Во всех образцах обнаружены полициклические ароматические углеводороды, такие как антрацен, флуорантен, пиридин и фенантрен.

Наибольшее содержание токсичных химикатов ученые обнаружили в шерсти мускусного оленя (кабарги)- исчезающего вида, который занесен в Красную книгу. По мнению ученых, одной из причин может быть рацион животных - кабарги питаются лишайниками, которые накапливают вредные вещества, впитывая их из атмосферы.

Михаил Грач