Мошенники плотно оккупировали сферу услуг ЖКХ, и не зря - здесь есть, где развернуться.

Вот некоторые, наиболее популярные схемы развода, которые с простыми гражданами работают безотказно, сообщает DEITA.RU.

Счетчики – самая благодатная почва для махинаций. С помощью телефонных звонков или рассылки квитанций от лица некой организации, жителей убеждают в том, что в срочном порядке необходимо заменить счетчики (или провести их поверку). В итоге можно не только лишиться денег, но и получить неаккредитованный счётчик или «липовую» поверку. Напомним, нарушение пломбы на счетчике карается штрафом. К примеру, жители приморского города Артем рассказали,что "по частному сектору города ходят инспектора энергетики, заходят в дом с проверкой счетчика потребления электроэнергии, после чего просят хозяина что-нибудь подать - инструмент, квитанции, посмотреть последние показания. когда хозяин возвращается, у него оказывается оторвана пломба, в результате чего - штраф ".

Проверка газовой службы – контроль за эксплуатацией газового оборудования в квартирах усилился после серии взрывов, прогремевших на всю Россию. Аферисты пользуются этим изо всех сил. Обходя квартиры и якобы выявляя неисправность газовых плит, берут деньги, якобы осуществляют ремонт и уходят.

Услуги по проверке и прочистке коммуникаций в доме – прикрывшись именем управляющей компании мошенники настоятельно требуют прочистить трубы. Само собой, за определенную сумму. Необходимо знать и помнить, что такой вид работ "управляйка"обязана проводить бесплатно.

Таисия Масина