По мнению экспертов, зима наиболее демократична для водителей, совершающих мелкие нарушения, сообщает DEITA.RU Полицейские могут закрыть глаза на следующие провинности.

1. Нарушения, связанные с соблюдением дорожной разметки



Зимой во время снега различить полосы практически невозможно. Зачастую водителя даже невозможно наказать за пересечение сплошной осевой линии или за выезд на встречную полосу движения.

2. Нарушения скоростного режима

Это связано с тем, что во время сильного снегопада или при езде по слякоти номерные знаки авто покрыты налипшим снегом. В данной ситуации снегопад - союзник водителя, но быть внимательным все равно необходимо.



3. Нарушения проезда регулируемых светофором перекрестков



Это работает во время сильных пробок. Водители едут на красный, а инспекторы закрывают на это глаза.

Василий Кучин