В Находке к реальному сроку лишения свободы приговорили водителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Как установлено в судебном заседании, ранее фигурант 1979 года рождения по решению мирового суда уже был подвернут наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев

Несмотря на это, в конце октября 2017 года вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль автомобиля марки «Honda fit» и управлял транспортным средством, пока не был остановлен сотрудниками ДПС ОРДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Находка.

На требование уполномоченного должностного лица пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

С учетом отягчающего обстоятельства (непогашенная судимость за совершение особо тяжкого преступления) суд назначил подсудимому 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ирина Петрова