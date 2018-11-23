В Уссурийске участника организованной группы осудили за кражу в крупном размере, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморья.

Как установлено в судебном заседании, в 2017 году он вступил в организованную преступную группу, состоящую из трех человек (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Она была создана для того, чтобы похищать личное имущество граждан.

Они занимались угоном автомобилей иностранного производства, чтобы в дальнейшем возвращать их собственникам за денежный выкуп.

Фигурант по настоящему делу, выполняя отведенную ему роль, участвовал в хищениях на территории Уссурийского городского округа девяти автомобилей потерпевших (3 из этих преступлений не удалось довести до конца).

За возврат похищенных транспортных средств злоумышленники получили от потерпевших в общей сложности 500 тысяч рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний (с учетом рассмотрения дела в особом порядке, заключения досудебного соглашения), суд приговорил его к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ирина Петрова