Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в российской столице, сообщает DEITA.RU.

Анонимное сообщение о минировании поступило в ГУ МВД по Москве. Сейчас идет проверка информации, эвакуация не проводилась, пишет РИА ФАН.

Напомним, волна предупреждений о минировании объектов прокатилась по всей России. Сообщения поступают на электронную почту организаций. Эвакуировали людей из зданий в Кемерово, Абакане, Омске, Новосибирске, а также Алтайском и Красноярском краях.

Дальний Восток также подвергся атаке лжетеррористов. Во Владивостоке были эвакуированы школы, звонок с угрозой поступил в краевую администрацию.

Таисия Масина