«Deita.ru» представляет 10 мест, предназначенных для путешествия женщин в одиночку.

1. Коста-Рика

Люди на Коста-Рике добры и приветливы, а погода обеспечивает здоровое сочетание легкости и хаоса, где изобилуют как солнечные лучи, так и ливни. Почему это место подходит для одиночного отдыха? Одно слово - разнообразие. Есть возможность отправиться в туристические районы или исследовать менее посещаемые районы в зависимости от вашего уровня комфорта. Независимо от того, нежитесь вы на берегу или путешествуете по тропическому лесу, возьмите портативный аккумулятор, потому что давайте будем смотреть на вещи реально: ваша батарея сядет, пока вы будете фотографировать обезьянок, закаты, радуги и многое другое.

2. Коя-сан, Япония

Если вы собираетесь отправиться в Японию, вы обязательно должны увидеть больше, чем один город. Но есть один пункт назначения, который вы должны обязательно добавить в свой список, - это Коя-сан. Расположенный между Осакой и Киото, всего в пяти часах езды на поезде от Токио, этот небольшой городок очень красив. Здесь вы можете остаться на ночь в буддийском храме, проведя традиционные ритуалы, известные японцам. Вы можете купаться в традиционных, общих ваннах и побывать в классе медитации утром.

3. Тоскана, Италия

А этой части мира не просто красиво и много вина, но она также дает вам достаточно времени для размышлений и отдыха.

4. Миконос, Греция

Миконос известен оживленной ночной жизнью. В дополнение к видам и местному вину, вы сможете пировать местной греческой едой, особенно свежевыловленной рыбой.

5. Швейцария

В Швейцарии безумно красиво, но это может стоить достаточно дорого. В Швейцарии не только легко передвигаться по различным регионам, городам и деревням с помощью понятной транспортной системы, но еще по пути вы встретите много дружелюбных местных жителей и путешественников. Поезда легко провезут вас по всей стране, поэтому вы можете посетить различные немецкие, швейцарские и франкоязычные части Швейцарии за одну поездку, если хотите.

6. Ирландия

Это не только безопасная страна, которая счастлива показать туристу красивейшие виды, но Ирландия также является обязательным местом назначения для женщин-путешественников, которые путешествуют самостоятельно, хотят приключений и говорят на английском.

7. Хошимин, Вьетнам

Город Хошимин, ранее называвшийся Сайгон, поможет понять культуру Вьетнама. Вьетнамский народ расположен к иностранцам и практикует свой английский со всеми, кто остановится, чтобы поговорить. Вы определенно не будете здесь одиноки. Вы также найдете других путешественников, которые могут завязать разговор или пригласить вас сделать что-то новое.

8. Порто, Португалия

... или вообще любой город в Португалии. Порто гордится своим наследием и очень дружелюбен по отношению к туристам. Исследуйте этот великолепный город в своем собственном темпе, потратьте столько времени, сколько захотите, просто бродя по холмистым улицам, любуясь архитектурой и красочной черепицей.

9. Панама

Эта небольшая страна предлагает уникальный культурный шарм за весьма ограниченный бюджет. Это отличное место с множеством приключений, прекрасными пляжами и хостелами и гостиницами всех ценовых категорий.

10. Босния и Герцеговина

Нельзя отрицать красоту Боснии и Герцеговины. И сельская местность по-прежнему относительно не тронута массовым туризмом. Это идеальное место для самостоятельного путешествия для женщины. Если вы хотите продолжить свой тур по этой области, вам будет достаточно легко найти паром в Дубровнике и проехать через многие острова Хорватии.

Алина Калинина