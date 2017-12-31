Не знаете, чем бы таким заняться на праздниках? «Deita.ru» рассказывает о 10 непраздничных занятиях, которые будут актуальны и в праздничный сезон.

1. Станьте звездой льда

Среди удивительно длинного списка вещей, которые нужно делать на Рождество, катания на коньках - это популярное зимнее времяпрепровождение. Рождество - идеальное время, чтобы зашнуровать коньки и попробовать исполнить самые причудливые движения фигуристов.

2. Сходите в ресторан

В вашем городе наверняка открыто много ресторанов, и в них есть специальные праздничные меню.

3. Поездка

Почему бы не насладиться прекрасным отдыхом в этот праздничный сезон? Наденьте походные сапоги или кроссовки и отправьтесь в небольшое путешествие, чтобы насладиться красотой природы в этот рождественский день.

4. Сходите в кино

Добавьте поход в кино в список вещей, которые нужно сделать на Рождество. Воспользуйтесь тем, что у вас выходной день и устройтесь в кресле поудобнее.

5. Окультуривайтесь

Множество музеев открыты для посетителей и в праздничные дни. Наполняйте свои выходные дни прекрасным.

6. Протяните руку помощи

Побудьте волонтером, принесите радость тем, кто менее удачлив.

7. Отправьтесь в отпуск

Хотите отправиться в отпуск, но не хотите иметь дело с длинными очередями и переполненными аэропортами? Попытайтесь путешествовать в праздничный день, чтобы избежать разочарований в поездках в такой сезон.

8. Наслаждайтесь зимними чудесами

Добавьте праздничную поездку на лыжные склоны к вашему списку дел, которые нужно сделать в Рождество.

9. Сыграйте в боулинг

Многие боулинг-клубы открыты в праздники. Кроме того, во многих из них есть столы для бильярда и пинг-понга, телевизоры и ресторан.

10. Выпейте коктейль в баре

Посетите местный паб или высококлассный бар и выпейте вкусный согревающий коктейль.

Алина Калинина