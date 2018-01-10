Невролог Джоэл Салинас и эксперт Рон Уайт рассказали о нескольких простых вещах, которые вы можете делать ежедневно, чтобы улучшить память.

1. Повторяйте вещи вслух

По словам Салинаса, память работает в три основных этапа: кодирование, запись и восстановление. Повторяющаяся информация дает вашему мозгу еще одну возможность кодировать информацию, которую вы слышите, что впоследствии облегчает уплотнение, хранение и получение этой информации.

2. Будьте социальными

Салинас сказал, что взаимодействие с другими - это одна из форм психической стимуляции. Он говорит, что те, кто остаются социально активными, имеют более здоровый мозг, несмотря на свой возраст, и часто лучше выполняют задачи, требующие задействования памяти.

3. Думайте в картинках

И Уайт, и Салинас подчеркивают важность создания ассоциаций при попытке запомнить фрагменты информации. Салинас говорит, что прикрепление ментального образа или другого смысла к части информации дает памяти «крючок», который поможет ей вспомнить эту информацию.

4. Создайте «дворец» в своем уме, чтобы хранить в нем воспоминания

Уайт говорит, что техника, широко известная как «дворец памяти», - это то, что он использовал, чтобы установить рекорд для запоминания полной колоды карт за короткий промежуток времени.

Уайт советует начать с представления предметов мебели в квартире или доме. Затем присвойте этим предметы мебели информацию, которую надеетесь запомнить. Вы фактически превращаете предметы мебели в хранилища для своих данных.

5. Избегайте многозадачности

По словам Салинаса, память работает лучше всего, когда внимание полностью сосредоточено на информации, которую вы пытаетесь запомнить.

Он говорит, что вам будет намного легче запоминать предметы в списке продуктов, если вы думаете только об этом списке продуктов.

6. Потратьте время, чтобы расслабиться и снять стресс

Салинас также говорит, что нахождение в расслабленном психическом состоянии помогает нашему мозгу сосредоточиться и, следовательно, улучшает память. Это происходит потому, что, когда мы расслаблены, наш ум с меньшей вероятностью блуждает, позволяя нам замедлиться и сосредоточиться на одной части информации.

7. Делайте упражнения

Физическая активность не только выгодна для вашего тела – она также полезна и для вашего мозга. Салинас сказал, что, когда мы тренируемся, наш мозг производит молекулы, которые помогают в формировании синапса и восстановлении клеток головного мозга, которые приносят пользу памяти.

8. Разбивайте информацию

Предположим, вы пытаетесь запомнить длинную речь. Салинас рекомендует разложить речь на отдельные предложения или идеи и заучивать их по одному. Или, если вы пытаетесь запомнить номер кредитной карты, группируйте числа и запоминайте эти группы по отдельности.

9. Спите достаточно

Салинас говорит, что сон играет жизненно важную роль для памяти. В то время как мы спим, наши мозги повторно запускают симуляции событий, которые происходили в течение дня, проверяя эти моменты и фрагменты информации в течение длительного времени, по словам Салинаса. Воспоминания, которые не просматриваются, удаляются.

Салинас также говорит, что недавние открытия показали, что со временем наши мозги накапливают белок, известный как амилоид, который связан с болезнью Альцгеймера. Однако, когда мы спим, наш мозг способен очиститься от этого токсического белка, а это означает, что полноценный ночной сон может не только уменьшить вероятность деменции, но и увеличить функцию памяти.

10. Записывайте вещи

По словам Салинаса, наши мозги намного лучше распознают информацию, чем вспоминают ее. Например, если вы пытаетесь запомнить чье-то имя, вам, скорее всего, будет легче, если вам напомнят, с какой буквы начинается имя.

Алина Калинина