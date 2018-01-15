С января 2018 Владивостокская школа современного искусства возобновляет серию ежемесячных квартирников участников школы, сообщает DEITA.RU.

Каждую третью среду месяца художники и мыслители объединения будут на один вечер высказываться на заданную обстоятельствами тему в пространстве, не предназначенном для экспонирования художественных работ.



17 января в 18.00 состоится первый квартирник 2018 года. Организаторы назвали 10 причин, из-за которых выставку стоит посетить:

Ключ к первой квартирной выставке «Числа»:

0 – «первичный бульон». Завораживающая «бесчисленность» вызывает ощущения, схожие с семантическим пресыщением.

1 – «человек есть мера всех вещей». Антропоцентричность системы измерений проявляется в упрямом желании измерять объемы в пригоршнях, а расстояния в шагах, локтях, больших пальцах и прочих частях тела.

2 – «попытка объяснения». Два дерева в понимании первобытных людей – это далеко не то же самое, что два камня или два человека.

3 – «третий лишний». Подозрение о существовании высшей силы, которая замыслила окружающую реальность, сменяется страхом.

4 – «в четырех стенах». Как следствие стремления к ясности и структуре, появляются первые таблицы, календари и ровные заборы.

5 – «как на ладони». Число становится спасательным кругом в мире вещей. Тот, кто знает, какой сегодня год на дворе и сколько вешать в граммах, ощущает временное спокойствие.

6 – «совершенство». Попытки найти численное выражение красоты следуют из убеждения, что числа – это ключ к пониманию того, что связаны с понятием прекрасного.

7 – «это знак». Одно из любимых чисел массовой культуры, по которому пробежались атлеты от Финчера до Пелевина.

8 – «два кольца без начала и конца». Связь арабской цифры «восемь» и числа «бесконечность» не подтверждается ничем, кроме этой детской поговорки.

9 – «в том числе». Бесконечность численного ряда позволяет обнаружить закономерности, объясняющие любые совпадения. Случайностей не бывает.



Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 17а, кв. 1

Вход: свободный

Ирина Петрова