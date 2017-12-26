Новый год открывает возможности для роста и перемен. «Deita.ru» представляет список решений, которые принимают успешные люди каждый новый год. Вдохновляйтесь и добивайтесь успеха в 2018 году.

1. Развивать новый навык

Освоение нового навыка может стимулировать творчество и вдохновлять вас в других областях вашей жизни. Оставаясь вечными студентами, успешные люди находят идеи для серьезных инноваций и возможностей.

В 2016 году Марк Цукерберг, генеральный директор и соучредитель Facebook, решил изучать китайский язык, пробегать по миле в день и читать одну книгу каждую неделю.

Если вы хотите овладеть новым навыком в 2018 году, но не знаете, каким именно, внимательно присмотритесь к своим интересам. Если вы постоянно смотрите кулинарные шоу, возьмите поваренную книгу и заострите ножи. Если вы любитель истории, возьмите книгу о той эпохе, с которой вы не знакомы.

Также учтите навыки, которые помогут вам продвинуться в карьере - или просто узнайте, как работает другой отдел вашей компании.

2. Найти баланс между личной жизнью и работой

Несмотря на то, что успешные люди, как правило, имеют больше обязанностей, они знают, что очень важно часто убирать в сторону телефон. Известно, что Билл Гейтс и другие топ-руководители берут «мыслительные недели», когда они отключаются от суеты повседневной трудовой жизни, чтобы расслабиться и подумать о будущем.

Установите конкретное время на протяжении всей недели, чтобы расслабиться. Будьте активны в планировании мероприятий с друзьями и семьей.

3. Стать организованнее

Жизнь беспорядочна. Не усугубляйте это живя в неопрятном доме или работая в окружении стопок бумаг. Возможно, вы этого не осознаете, но беспорядок может ухудшить производительность и затруднить фокусировку. Точно так же, если вы не придерживаетесь расписания, вы тратите много энергии, пытаясь вспомнить, где вы должны быть или что вы должны делать в тот или иной момент времени.

4. Перестать беспокоиться о том, что думают другие

Если есть то, в чем успешным людям нет равных, - отфильтровывание скептиков. Излишняя забота о том, что думают другие, мешает вашему прогрессу и удерживает от чего-то нового.

5. Правильно распределять время

Суперуспешные люди знают, что правильное управление временем является важной частью успешной карьеры и личной жизни.

6. Изменения в отношении здоровья

Почти каждый хочет похудеть после праздников. Вместо того, чтобы сосредоточиться на потере веса, измените образ жизни, например, решите есть что-то здоровое каждый день.

7. Сделать расчеты на 2018 год

Распланируйте свой бюджет на 2018 год. Решите, сколько и на что вы будете откладывать, сколько потратите на праздники и тому подобное.

8. Найти ментора

Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, чтобы улучшить любую область вашей жизни, - найти наставника. Будь то похудение, развитие бизнеса или укрепление отношений, начинайте с поиска людей, достигших того, чего вы хотели бы достичь.

Затем просто спросите их, можете ли вы встретиться выпить кофе или разделить обед, чтобы обсудить ваши устремления, и узнать от них, как они достигли того, на что вы надеетесь.

9. Начать одну вещь, которую всегда планировал начать

Почти у всех есть одна мечта или цель, которая размещена в категории «когда-нибудь». Пусть 2018 год будет временем, когда вы решите начать выполнение этой цели.

10. Быть признательным

Будьте благодарны за все, что у вас есть. Это может сделать вас счастливее и увереннее в ваших отношениях с миром.

Есть много способов начать практиковать благодарность. Но вот простой: в конце дня, выделите три вещи, за которые вы благодарны, и запишите их в специальном журнале благодарности.

Алина Калинина