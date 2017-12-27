Благодаря отчету Национальной ассоциации ресторанов (NRA), в котором было опрошено около 700 шеф-поваров, теперь есть убедительные прогнозы об основных тенденциях, которые будут в ресторанах в 2018 году, сообщает «Deita.ru».

1. Различные вырезки из мяса

Шеф-повара, опрошенные NRA, прогнозируют, что рестораны в 2018 году сделают решительный шаг и предложат разнообразные вырезки из мяса.

2. Домашние соусы и приправы

Вместо того, чтобы покупать их, шеф-повара будут взбивать и намешивать свои собственные домашние приправы и соусы в предстоящем году.

3. Ресторанные блюда, вдохновленные фастфудом

Вам нравятся темпура, кебабы, дамплинги, но вам не хочется есть их в фастфудах и в уличных палатках? Рестораны в следующем году могут предложить вам насладиться любимыми уличными блюдами в своих стенах.

4. Этическая еда

К счастью, 2018 год, вероятно, будет наполнен множеством этнических блюд, таких как омлет с чоризо, харисса или перуанские блюда.

5. Множество морепродуктов

По данным Reuters, количество рыбы в океанах сократилось на 50 процентов с 1970 года. Хоть чрезмерный промысел и загрязнение - это нерадостные, но предотвратимые факторы, которые продолжают угрожать источникам белка, мы можем увидеть большее количество морепродуктов в ресторанных меню в ближайшие месяцы.

6. Переделанное меню для детей

NRA предсказывает, что меню некоторых ваших любимых местечек будут содержать более здоровые детские блюда, которые также будут включать в себя этнические продукты и ингредиенты для гурманов.

7. Изменение овощей

В 2017 году мы видели измельченные цветную капусту и огурцы. Приготовьтесь к тому, что тенденция еще больше наберет обороты в 2018 году. Не только ваши любимые богатые на углеводы обеды получат вегетарианский апгрейд, но мясистые основные блюда также обновятся. Растительные гамбургеры уже популярны и будут продолжать в том же духе в предстоящем году.

8. Недооцененные травы

Базилик всегда скрашивает пасту, так же, как и домашние супы всегда выигрывают от нескольких лавровых листьев. Просто потому, что мы привыкли к нашим любимым травам, не значит, что мы не должны экспериментировать с другими приправами. Предполагается, что недооцененные травы, такие как кервель, любисток, мелисса и боливийский кориандр, в следующем году войдут в рецепты многих блюд.

9. Тайское ролл-мороженое

Сколько раз вы замечали искусные фотографии баночек и чашечек, наполненных роллами мороженого, украшенного красочными начинками? Что ж, подготовитесь и дальше нажимать на кнопку «Нравится», так как шеф-повара предсказывают, что тайское ролл-мороженое станет более популярным.

10. Необычные наполнения пончиков

Если вы считаете, что бекон - это странная начинка для пончика, то это еще не всё. Приготовьтесь к множеству нетрадиционных начинок, которые появятся в новом году.

Алина Калинина



