Благодаря отчету Национальной ассоциации ресторанов (NRA), в котором было опрошено около 700 шеф-поваров, теперь есть убедительные прогнозы об основных тенденциях, которые будут в ресторанах в 2018 году, сообщает «Deita.ru».
1. Различные вырезки из мяса
Шеф-повара, опрошенные NRA, прогнозируют, что рестораны в 2018 году сделают решительный шаг и предложат разнообразные вырезки из мяса.
2. Домашние соусы и приправы
Вместо того, чтобы покупать их, шеф-повара будут взбивать и намешивать свои собственные домашние приправы и соусы в предстоящем году.
3. Ресторанные блюда, вдохновленные фастфудом
Вам нравятся темпура, кебабы, дамплинги, но вам не хочется есть их в фастфудах и в уличных палатках? Рестораны в следующем году могут предложить вам насладиться любимыми уличными блюдами в своих стенах.
4. Этическая еда
К счастью, 2018 год, вероятно, будет наполнен множеством этнических блюд, таких как омлет с чоризо, харисса или перуанские блюда.
5. Множество морепродуктов
По данным Reuters, количество рыбы в океанах сократилось на 50 процентов с 1970 года. Хоть чрезмерный промысел и загрязнение - это нерадостные, но предотвратимые факторы, которые продолжают угрожать источникам белка, мы можем увидеть большее количество морепродуктов в ресторанных меню в ближайшие месяцы.
6. Переделанное меню для детей
NRA предсказывает, что меню некоторых ваших любимых местечек будут содержать более здоровые детские блюда, которые также будут включать в себя этнические продукты и ингредиенты для гурманов.
7. Изменение овощей
В 2017 году мы видели измельченные цветную капусту и огурцы. Приготовьтесь к тому, что тенденция еще больше наберет обороты в 2018 году. Не только ваши любимые богатые на углеводы обеды получат вегетарианский апгрейд, но мясистые основные блюда также обновятся. Растительные гамбургеры уже популярны и будут продолжать в том же духе в предстоящем году.
8. Недооцененные травы
Базилик всегда скрашивает пасту, так же, как и домашние супы всегда выигрывают от нескольких лавровых листьев. Просто потому, что мы привыкли к нашим любимым травам, не значит, что мы не должны экспериментировать с другими приправами. Предполагается, что недооцененные травы, такие как кервель, любисток, мелисса и боливийский кориандр, в следующем году войдут в рецепты многих блюд.
9. Тайское ролл-мороженое
Сколько раз вы замечали искусные фотографии баночек и чашечек, наполненных роллами мороженого, украшенного красочными начинками? Что ж, подготовитесь и дальше нажимать на кнопку «Нравится», так как шеф-повара предсказывают, что тайское ролл-мороженое станет более популярным.
10. Необычные наполнения пончиков
Если вы считаете, что бекон - это странная начинка для пончика, то это еще не всё. Приготовьтесь к множеству нетрадиционных начинок, которые появятся в новом году.
Алина Калинина