«Deita.ru» представляет список 10 вещей, которые, на самом деле, не нуждаются в частой чистке.

1. Некоторая одежда

Если вы надели эти джинсы один раз, не кидайте их сразу же в стирку. Вы должны стирать нижнее белье, потную экипировку для тренажерного зала и колготки после каждой носки. Но такие вещи, как джинсы и свитера, вы можете носить до трех раз, прежде чем бросать их в корзину.

2. Шторы

Перестаньте бросать шторы в стирку каждый месяц. Занавески обычно не нужно чистить и стирать более одного раза в год, а пятна обрабатывайте при необходимости.

3. Деревянная мебель

Вы хотите заботиться о деревянной мебели в доме, но есть вероятность, что вы слишком часто ее чистите. Наносите тонкий слой лака для мебели один раз в месяц и протирайте мебель с помощью тряпки каждую неделю.

4. Тарелки

Перед тем как погрузить тарелки в посудомоечную машину, прекратите их ополаскивать. Все, что вам нужно сделать, это выкинуть остатки еды и позволить посудомоечной машине выполнить остальную работу.

5. Куртки

Пока на вашей куртке нет видимой грязи или она плохо пахнет, вы можете стирать ее раз в три месяца. И куртки не имеют постоянного контакта с кожей или натуральными маслами, поэтому их не нужно так же часто стирать, как некоторые другие предметы одежды.

6. Духовка

Некоторые люди, верьте или нет, слишком часто чистят свои духовки. Всегда очищайте их, если, например, разлились продукты питания, но вы можете обойтись без протирания духовки раз в неделю. Лучше всего делать это примерно раз в два-три месяца.

7. Светильники

Когда вы будете делать уборку на этой неделе, можете пропустить очистку светильников. Раза в месяц достаточно.

8. Одеяло

Перестаньте стирать одеяло каждую неделю. Хотя простыни и наволочки стоит стирать раз в неделю. Вы можете стирать одеяло каждые пару месяцев.

9. Собака

Пёс не нуждается в ванной так часто, как вы думаете. Пока ваша собака не плохо пахнет или она грязная, мытьё должно проходить раз в месяц или около того, в зависимости от породы. В промежутках можно омывать собаку под душем, чтобы удалить грязь.

10. Вы

Если только вы не потеете и становитесь грязным каждый день, вы можете пропустить ежедневный душ. Вода и мыло могут высушить кожу, поэтому попробуйте купаться через день.

Алина Калинина