Вот несколько относительно дешевых и простых идей мини-обновлений, которые должны оживить ваш дом, информирует «Deita.ru».

1. Введите новые оттенки

Если вы просто замените светлые оттенки в комнатах на что-то цветное, внешний вид комнаты сильно изменится.

2. Поиграйте с краской

На самом деле, профессионально покрасить стену нетрудно. Хорошенько подготовьтесь, поиграйте с образцами, выберите свой цвет и проведите выходные, окрашивая одну из комнат дома. Скорее всего, результат вам понравится, и вы захотите покрасить стены и в других комнатах. Если вы смелы, используйте две или три краски в одном помещении.

3. Поменяйте кровать

Если ваш матрац в отличном состоянии, купите просто новую кровать или выберите новое изголовье. Вы можете поменять внешний вид спальни, просто изменив стиль и форму кровати.

4. Поменяйте постельное бельё

Новый узорчатый или разноцветный пододеяльник, или покрывало и несколько стильных подушек могут кардинально изменить то, как выглядит ваша спальня.

5. Повесьте новые полотенца

Побалуйте себя и свою ванную набором новых полотенец. Если ванная комната полностью белая или нейтрального оттенка, новый набор узорчатых или красочных полотенец может полностью изменить её внешний вид.

6. «Переоденьте» окна

Повесьте на окна красивые занавески и жалюзи, которые будут дополнять их или контрастировать с ними.

7. Приютите несколько комнатных растений

Красивые дома с обложек журналов всегда полны потрясающих комнатных растений и ваз с красивыми цветами. Некоторые домашние растения настолько выносливы, что их даже не нужно поливать каждую неделю.

8. Добавьте креатива

Если вы творческий человек, почему бы не вдохнуть новую жизнь в один из старых предметов мебели, покрасив его? Плюс, смените ручки, и ваш гардероб, комод или сервант полностью преобразятся.

9. Перевесьте картину

Просто перевесьте картину, висящую у вас в спальне, в гостиную, а фотографии, украшающие прихожую, - в столовую. Это может изменить внешний вид комнат. Если средства позволяют, вы также можете купить что-то новенькое.

10. Добавьте немного запаха

Если ваш дом пахнет немного затхло и неприятно, все, что вам нужно сделать, - это открыть несколько окон и зажечь ароматические свечи. Выбирайте свечи, которые выглядят так же хорошо, как и их запах. Они будут хорошо дополнять интерьер, когда не будут использоваться.

11. Впустите свет

Чем более естественный свет будет в доме, тем ярче и свежее он будет выглядеть. Есть несколько простых шагов: размещайте зеркала напротив окон, выбирайте отражающие поверхности на кухонных блоках, дверных ручках и кранах и поменяйте тяжелые двери на застекленные.

12. Наведите порядок в посуде

Почему бы не побаловать себя и купить новый набор посуды. Возможно, что-то совершенно другое, разноцветное или со сказочным рисунком.

Алина Калинина