«DEITA.RU» представляет 12 модных тенденций, по одной на каждый месяц 2018 года.

Январь: пальто с искусственным мехом

Начинайте год с теплой и уютной верхней одеждой. Такое пальто с искусственным мехом – то, что нужно для прекрасной зимы.





Февраль: одежда в стиле пижамы

Конечно, в этом месяце День святого Валентина заставляет нас хотеть одеваться сексуально, но, признайтесь, иногда хочется просто остаться дома в пижамке. К счастью для нас, «пижамная» мода существует.





Март: красные сапоги

Давайте будем честными: к тому моменту, когда подкрадется март, нам всем нужна встряска. Темные дни свитеров и зимних сапог кажутся бесконечными, и вы хотите сжечь всю свою зимнюю одежду. Вместо этого добавьте краски на ноги и посмотрите, как каждый наряд внезапно кажется и ощущается свежим и новым.





Апрель: несочетающиеся серьги

Шапки и шарфы, наконец, убираются на полку, и нет лучшего способа продемонстрировать вашу шею, чем с помощью пары несочетающихся серёжек. Эта тенденция не только придает изюминку любому базовому верху в вашем гардеробе, но также дает вам повод носить волосы, собранными каждый день.





Май: деним двух тонов

Весна означает новые начинания, и это относится и к джинсам. Двухцветные джинсы, несомненно, станут прекрасным дополнением к вашему гардеробу, и не волнуйтесь – с этими джинсами можно носить то же, что вы носите с обычными джинсами.





Июнь: шляпка

Вы говорите, что вы не любите шляпы, но что, если мы скажем, что ношение шляпы раз и навсегда решает проблему "bad hair day" (плохого дня для волос).





Июль: белые сникерсы

Июль - душный месяц, и выглядеть круто весь день может быть проблемой. Каким-то образом новая пара белых теннисных кроссовок всегда проделывает один трюк – она сочетается со всем. От коротких шорт и танцевальных платьев до летних юбок.





Август: платье-рубашка

В августе одеться на работу становится основной задачей. Так почему бы не попробовать платье-рубашку? В ней вы будете выглядеть здорово и уместно.





Сентябрь: утилитарный комбинезон

Мы любим надевать то, над чем нам не нужно ломать голову, а комбинезон означает, что одеваться утром может быть легко. Это простой предмет одежды, который сочетает в себе тонну стиля.





Октябрь: сумка-ремень

Вы должны максимально использовать куртки и легкие свитера, пока можете. Изящная сумка-ремень - это простой способ сделать это и оставить руки свободными.





Ноябрь: что угодно с леопардовым принтом

Леопард - это вневременное заявление, которое, так или иначе, говорит о женщинах, как о сексуальных кошках. В этом месяце дайте леопарду шанс, надевая платье, пальто или даже пояс с таким принтом.





Декабрь: свитер с шалевым воротником

Они теплые и отлично смотрятся под всем, начиная с классического пиджака и заканчивая прохладным жилетом.





Алина Калинина

Фото: Paul Hebert, Getty Images