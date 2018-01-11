«DEITA.RU» представляет 12 модных тенденций, по одной на каждый месяц 2018 года.
Январь: пальто с искусственным мехом
Начинайте год с теплой и уютной верхней одеждой. Такое пальто с искусственным мехом – то, что нужно для прекрасной зимы.
Февраль: одежда в стиле пижамы
Конечно, в этом месяце День святого Валентина заставляет нас хотеть одеваться сексуально, но, признайтесь, иногда хочется просто остаться дома в пижамке. К счастью для нас, «пижамная» мода существует.
Март: красные сапоги
Давайте будем честными: к тому моменту, когда подкрадется март, нам всем нужна встряска. Темные дни свитеров и зимних сапог кажутся бесконечными, и вы хотите сжечь всю свою зимнюю одежду. Вместо этого добавьте краски на ноги и посмотрите, как каждый наряд внезапно кажется и ощущается свежим и новым.
Апрель: несочетающиеся серьги
Шапки и шарфы, наконец, убираются на полку, и нет лучшего способа продемонстрировать вашу шею, чем с помощью пары несочетающихся серёжек. Эта тенденция не только придает изюминку любому базовому верху в вашем гардеробе, но также дает вам повод носить волосы, собранными каждый день.
Май: деним двух тонов
Весна означает новые начинания, и это относится и к джинсам. Двухцветные джинсы, несомненно, станут прекрасным дополнением к вашему гардеробу, и не волнуйтесь – с этими джинсами можно носить то же, что вы носите с обычными джинсами.
Июнь: шляпка
Вы говорите, что вы не любите шляпы, но что, если мы скажем, что ношение шляпы раз и навсегда решает проблему "bad hair day" (плохого дня для волос).
Июль: белые сникерсы
Июль - душный месяц, и выглядеть круто весь день может быть проблемой. Каким-то образом новая пара белых теннисных кроссовок всегда проделывает один трюк – она сочетается со всем. От коротких шорт и танцевальных платьев до летних юбок.
Август: платье-рубашка
В августе одеться на работу становится основной задачей. Так почему бы не попробовать платье-рубашку? В ней вы будете выглядеть здорово и уместно.
Сентябрь: утилитарный комбинезон
Мы любим надевать то, над чем нам не нужно ломать голову, а комбинезон означает, что одеваться утром может быть легко. Это простой предмет одежды, который сочетает в себе тонну стиля.
Октябрь: сумка-ремень
Вы должны максимально использовать куртки и легкие свитера, пока можете. Изящная сумка-ремень - это простой способ сделать это и оставить руки свободными.
Ноябрь: что угодно с леопардовым принтом
Леопард - это вневременное заявление, которое, так или иначе, говорит о женщинах, как о сексуальных кошках. В этом месяце дайте леопарду шанс, надевая платье, пальто или даже пояс с таким принтом.
Декабрь: свитер с шалевым воротником
Они теплые и отлично смотрятся под всем, начиная с классического пиджака и заканчивая прохладным жилетом.
Алина Калинина
Фото: Paul Hebert, Getty Images