"Deita.ru" представляет 12 рождественских ужинов, которые вы найдете на столе в разных странах.

1. Мексика

Подарки - это не единственное, что разворачивают в мексиканских семьях на Рождество. Пикантное мясо или овощные тамале – хозяева рождественского стола.





2. Италия

Итальянцы начинают празднование Рождества традицией, известной как Праздник семи рыб. Обед состоит из семи блюд из морепродуктов, такими как карп, осьминог, моллюски, мидии и даже жареный угорь.





3. Япония

Верьте или нет, но японцы празднуют Рождество с ведром, наполненным хрустящей курочкой из KFC. Да, вы все верно прочитали. Благодаря чрезвычайно успешной маркетинговой кампании в 70-е годы, в рождественский день люди собираются в фаст-фуд ресторане.





4. Швеция

Шведы обычно проводят рождественский ужин в стиле шведского стола. Одним из основных блюд является гравлакс, скандинавская закуска из сырого лосося. И Рождество не было бы Рождеством без köttbullar (шведские фрикадельки) с картофельным пюре и брусничным соусом.





5. Великобритания

Британский рождественский ужин, как правило, состоит из креветок, пирогов с мясным фаршем и индейки. В отличие от американцев, которые украшают свою птицу травами, начинкой или цитрусовыми, британцы предпочитают заправлять индейку связкой колбас. На десерт: фруктовый рождественский пудинг.





6. Греция

В греческих семьях обычно принято праздновать Рождество с жареным ягненком в качестве основного блюда. В канун Рождества существует греческая традиция делать Christopsomo, деревенский сладкий хлеб, наполненный изюмом, орехами, кардамоном и гвоздикой.





7. Франция

Французы предпочитают наслаждаться морепродуктами во время рождественских праздников. На стол подаются устрицы, креветки и омары.





8. Германия

Немецкие семьи обычно предпочитают обедать жареной уткой, гусем или кроликом.





9. Польша

Для многих польских семей ужин в канун Рождества - это большое событие. Праздничный обед состоит из 12 классических польских блюд, таких как борщ, грибной суп, пирог и пирог с маком.





10. Австрия

В традиционном австрийском рождественском меню есть жареный карп. Хотя в последние годы выросла популярность индейки. Но когда дело доходит до десерта, австрийские семьи по-прежнему придерживаются классики. Это пирог со вкусом шоколада и абрикоса, который обычно подается в качестве праздничного угощения.





11. Новая Зеландия

Блюда на рождественском столе различаются, так как некоторые семьи предпочитают жарить морепродукты, такие как рыба и креветки, в то время как другие выбирают ветчину или даже экзотическое мясо.





12. Исландия

Хангикьот является любимым блюдом на исландских рождественских торжествах. Тонко нарезанное мясо варится и подается с кремовым соусом. Блюдо делается из баранины или конского мяса, которое традиционно коптят над сухим навозом овцы.





Алина Калинина