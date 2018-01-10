Приморские спасатели подвели итоги новогодних праздников, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

С начала года на территории Приморского края было зарегистрировано 125 пожаров. Это на 3,1 процента ниже аналогичного периода прошлого года. В 2017 году огнеборцы потушили 129 пожаров за новогодние праздники. При этом 10 человек удалось вывести из горящих квартир и домов.

В преддверии, а также в сами новогодние праздники сотрудниками МЧС России велась активная профилактическая работа по предупреждению пожаров. Особое внимание уделялось безопасности граждан на льду акваторий.

Всего в период подготовки и праздничных выходных обеспечивали безопасность свыше 5500 человек и более 1300 единиц техники, в том числе от МЧС России 680 человек и 160 единиц техники.

Отметим, самым шокирующим пожаром нового 2018 года стал пожар на центральной площади в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь. «У нас в Южном все по суровому и по настоящему. Все кричат - ёлочка гори!!! И ёлочка горит!» - пишет комментатор в одном из популярных сахалинских пабликов.

Екатерина Лапкина