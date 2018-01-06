В 2017 году сотрудники Госавтоинспекции задержали почти 13 тысяч нетрезвых водителей в Приморье, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Всего привлечено к административной ответственности 6904 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 6068 автомобилистов, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 813 правонарушителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, за подобное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. Если водителя второй раз поймали нетрезвым за рулем, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Екатерина Лапкина