В аэропорту города Хабаровска транспортные полицейские прервали путешествие несовершеннолетней из Республики Хакасии, об этом DEITA.RU сообщили УТ МВД России по ДФО. 14-летняя девушка пыталась улететь в Японию.

Транспортным полицейским подросток пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве. Самолетом она вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда планировала вылететь в Токио. Однако никаких разрешительных документов девушка при себе не имела, а её родители бизнесмены к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно. Слова ребенка подтвердили в телефонном разговоре и сами родители.

Стражами правопорядка девушка была помещена в Центр оказания помощи семье и детям города Хабаровска, откуда ее позже забрали родители.

Екатерина Лапкина