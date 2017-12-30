«Deita.ru» представляет список 14 вещей, от которых нужно очистить свой шкаф до конца этого года.

1. Сетчатые колготки

Как и любого настоящего тренда, их быстро стало слишком много. И надо сказать, им пора на отдых.





2. Шнурованные вещи

Опять же, когда что-то со скоростью света распространяется повсюду, пришло время с этим попрощаться.





3. Все вещи с рекламой

Возьмите все эти вещи и не стесняйтесь избавиться от них. Они просто собирают пыль в вашем шкафу.





4. Нюдовые леггинсы

Прости, Ким Кардашьян, но «голые» леггинсы, на самом деле, не самая лучшая вещь.





5. Чокеры

В этом году возрождение 90-х было реальным. И в то время, как мы с радостью наденем мамины джинсы в 2018 году, давайте оставим чокер в прошлом.





6. Мания на вещи с открытыми плечами

Ах, силуэт лета. Поверьте, будут другие (более интересные!) способы показать кожу, кроме рубашки с открытыми плечами.





7. Что-либо не с высокой талией

Для низкой талии больше нет места.





8. Разорванные майки в стиле сестер Дженнер

Давайте будем откровенны: их никогда не должно было быть.





9. Шейные платки

Когда-то было время, когда наряд не был полным без шейного платка. Это время уже закончилось.





10. Розово-золотое всё

Розовый кварц был цветом года ... в 2016 году.





11. Комбинезоны

Пожалуйста, хватит носить комбезы, уже не актуально.





12. Ботинки с открытыми пальцами

Потому что ваш большой палец не нуждается в таком большом внимании.





13. Юбки А-силуэта

Этот силуэт застрял в прошлом, и с тех пор, как он появился, было так много более удачных силуэтов.





14. Потертые джинсы

Извините, девочки. Конечно, это не та новость, которую вы хотите услышать, потертые джинсы доживают свой век.

Алина Калинина