джинсы одежда
Источник изображения: Pixabay

«Deita.ru» представляет список 14 вещей, от которых нужно очистить свой шкаф до конца этого года.

1. Сетчатые колготки

Как и любого настоящего тренда, их быстро стало слишком много. И надо сказать, им пора на отдых.

колготки

2. Шнурованные вещи

Опять же, когда что-то со скоростью света распространяется повсюду, пришло время с этим попрощаться.

футболка

3. Все вещи с рекламой

Возьмите все эти вещи и не стесняйтесь избавиться от них. Они просто собирают пыль в вашем шкафу.

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4. Нюдовые леггинсы

Прости, Ким Кардашьян, но «голые» леггинсы, на самом деле, не самая лучшая вещь.

леггенсы

5. Чокеры

В этом году возрождение 90-х было реальным. И в то время, как мы с радостью наденем мамины джинсы в 2018 году, давайте оставим чокер в прошлом.

чокер

6. Мания на вещи с открытыми плечами

Ах, силуэт лета. Поверьте, будут другие (более интересные!) способы показать кожу, кроме рубашки с открытыми плечами.

джинсы

7. Что-либо не с высокой талией

Для низкой талии больше нет места.

джинсы

8. Разорванные майки в стиле сестер Дженнер

Давайте будем откровенны: их никогда не должно было быть.

джинсы

9. Шейные платки

Когда-то было время, когда наряд не был полным без шейного платка. Это время уже закончилось.

платок

10. Розово-золотое всё

Розовый кварц был цветом года ... в 2016 году.

та

11. Комбинезоны

Пожалуйста, хватит носить комбезы, уже не актуально.

комбинезон

12. Ботинки с открытыми пальцами

Потому что ваш большой палец не нуждается в таком большом внимании.

ботинки

13. Юбки А-силуэта

Этот силуэт застрял в прошлом, и с тех пор, как он появился, было так много более удачных силуэтов.

локти

14. Потертые джинсы

Извините, девочки. Конечно, это не та новость, которую вы хотите услышать, потертые джинсы доживают свой век.

джинсы 

Алина Калинина

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