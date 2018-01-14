14 Январь 2018, 13:56
18 пожаров произошло в Приморье за сутки
Источник изображения: «Deita.ru»
За прошедшие сутки Приморье произошло 18 техногенных пожаров, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
В течение суток в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа по обеспечению функционирования органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Так, за сутки организована работа по тушению 18 техногенных пожаров.
Виктор Бруевич