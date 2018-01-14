За прошедшие сутки Приморье произошло 18 техногенных пожаров, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

В течение суток в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа по обеспечению функционирования органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Так, за сутки организована работа по тушению 18 техногенных пожаров.

Виктор Бруевич