Судебные приставы начали активно использовать новые полномочия, которые у них появились в ноябре текущего года. Тогда им было разрешено задерживать и доставлять в отдел или полицию злостных алиментщиков, об этом Deita.ru сообщили в УФССП России по Приморскому краю.

В настоящее время судебные приставы по ОУПДС доставляют в отдел судебных приставов граждан, не выплачивающих алименты более 2 месяцев, после чего в отношении них судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» КоАП РФ.

За период с 1 ноября по 1 декабря в отношении неплательщиков составлено 244 протоколов.

После составления протоколов должника из отдела судебных приставов доставляют в суд для принятия дальнейшего решения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов либо административный арест до 15 суток, либо административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Помимо административной должники могут нести и уголовную ответственность в случае неуплаты алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев после вступления в силу постановления о назначении административного наказания. Также злостным неплательщикам могут запретить покидать пределы России , управлять автомобилем или поставить авто на учет.

Отметим, по итогам 11 месяцев 2017 года на исполнении в ведомстве находилось более 22 тысяч подобных дел. Общая сумма задолженности по ним составила 1,8 миллиарда рублей. В результате работы по взысканию алиментов остаток неоконченных дел по итогам 11 месяцев составил 12 570 производств.

Средняя сумма задолженности по алиментам составляет 99,2 тысячи рублей. Минимальная сумма взыскания в регионе, согласно решению суда, была 500 рублей в месяц, максимальная — 1 миллион рублей ежемесячно.

Екатерина Лапкина