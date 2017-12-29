Ежегодная премия WildlifePhotoAwards отбирает самые смешные фотографии животных в диких условиях. Они поражают забавными позами и, кажется, сами смеются над собой, рассказывает «Deita.ru».

1. Сова пытается удержаться за ветку, в то время как её приятели смотрят в другую сторону, Венгрия.





2. Маленькая соня смеётся на верхушке тысячелистника, Монтичелли-Брузати, Италия.





3. Три королевских пингвина подошли к единственной церкви на Южной Георгии и, кажется, собираются на мессу, Грютвикен, Южная Георгия.





4. Две обезьяны едут на мотоцикле, Индонезия.





5. Выдра приветственно взмахнула лапами после пробуждения, Элкхорн Слау, Калифорния.





6. Полярная медведица с медвежонком, прицепившемся сзади, Вапуск, Канада.





7. Лиса справляет нужду, Сан-Хосе, Калифорния.





8. Евразийские бурые медведи во время быстрого свидания, Харгита, Румыния.





9. Дикий кролик собирает материал для норки, Бельгия.









10. Молодой морской слон, кажется, шокирован откровением своего друга, Сан-Симеон, Калифорния.





11. Красный кенгуру начинает свой день с боевых искусств, Австралия.





12. Жираф проверяет, все ли хорошо в самолете, Масаи-Мара, Кения.





13. Смущенная гусеница, Гонконг, Китай.





14. Японская макака, или снежная обезьяна, показывает свое отношение, Япония.





15. Маленькая лимонная акула одаривает шикарной улыбкой, Бимини, Багамы.





16. Белка чешется, Гётеборг, Швеция.





17. Горилла гримасничает, как только вылезает из куста, Руанда.





18. Совёнок смущен из-за поцелуя позади себя, Солтон-Си, Калифорния.





19. Африканские дикие собаки смеются над хорошей шуткой, Южная Африка.





20. Ворон пристает к медведю, Финляндия.





Алина Калинина