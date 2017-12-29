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Ежегодная премия WildlifePhotoAwards отбирает самые смешные фотографии животных в диких условиях. Они поражают забавными позами и, кажется, сами смеются над собой, рассказывает «Deita.ru».

1. Сова пытается удержаться за ветку, в то время как её приятели смотрят в другую сторону, Венгрия.

                животные

2. Маленькая соня смеётся на верхушке тысячелистника, Монтичелли-Брузати, Италия.

             животные

3. Три королевских пингвина подошли к единственной церкви на Южной Георгии и, кажется, собираются на мессу, Грютвикен, Южная Георгия.

                    животные

4. Две обезьяны едут на мотоцикле, Индонезия.

              животные

5. Выдра приветственно взмахнула лапами после пробуждения, Элкхорн Слау, Калифорния.

              животные

6. Полярная медведица с медвежонком, прицепившемся сзади, Вапуск, Канада.

                    животные

7. Лиса справляет нужду, Сан-Хосе, Калифорния.

                                                      животные

8. Евразийские бурые медведи во время быстрого свидания, Харгита, Румыния.

                 животные

9. Дикий кролик собирает материал для норки, Бельгия.

                 животные


10. Молодой морской слон, кажется, шокирован откровением своего друга, Сан-Симеон, Калифорния.

             животные

11. Красный кенгуру начинает свой день с боевых искусств, Австралия.

           кенгуру

12. Жираф проверяет, все ли хорошо в самолете, Масаи-Мара, Кения.

                  жираф

13. Смущенная гусеница, Гонконг, Китай.

                 гусеница

14. Японская макака, или снежная обезьяна, показывает свое отношение, Япония.

                   макака

15. Маленькая лимонная акула одаривает шикарной улыбкой, Бимини, Багамы.

                        рыба

16. Белка чешется, Гётеборг, Швеция.

                          белка

17. Горилла гримасничает, как только вылезает из куста, Руанда.

                  горилла

18. Совёнок смущен из-за поцелуя позади себя, Солтон-Си, Калифорния.

                         сова

19. Африканские дикие собаки смеются над хорошей шуткой, Южная Африка.

                      дикие собаки

20. Ворон пристает к медведю, Финляндия.

                           животные

Алина Калинина