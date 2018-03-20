В Комсомольске-на-Амуре медучреждение заплатит горожанке за ошибочный диагноз, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Установлено, что пациентке поставили страшный диагноз, требующий длительного и серьезного лечения. Положение осложнялось тем, что пациентка была беременной и прием препаратов мог серьезно навредить.

Женщина с диагнозом не согласилась, от приема назначенных лекарств отказалась и неоднократно проходила обследования в иных медучреждениях, по результатам которых диагноз не подтверждался. При этом женщина дважды подвергалась рентгенологическому обследованию.

В связи с якобы имеющимся заболеванием, ей было ограничено общение со старшим ребенком, а после рождения детей рекомендовано разобщение малышей с матерью на два месяца.

Только через два года принято решение о снятии пациентки с диспансерного учета. За это время семья лишилась привычного круга общения, а переживания, связанные с серьезностью диагноза, тревогой за здоровье будущих детей явились неблагоприятным фоном течения беременности.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно выводам комиссии экспертов со стороны ответчика имела место ошибочная диагностика, длительный диспансерный учет, что относится к недостаткам оказания помощи.

Суд приговорил истца к выплате 200 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина