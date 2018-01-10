В любом регионе России средняя температура воздуха за 2017 год оказалась выше нормы, об этом DEITA.RU сообщили в Гидрометцентре России.

На большей части европейской территории – на 1 градус и более, а на северо-востоке страны. В таких регионах, как Республика Коми, Архангельская область и Ненецкий автономный округ, а также в Сибири и на севере Дальнего Востока – на 2 градуса и более.

В арктических районах Западной и Восточной Сибири, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и Чукотском автономном округе аномалии среднегодовой температуры воздуха составили до плюс 3-5 градусов.

В Дальневосточном федеральном округе прошедший год оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений на севере и 3-м – на юге (несмотря на то, что жители Приморья с ужасом вспоминают небывалые морозы начала зимы). В целом по России среднегодовая температура воздуха достигла максимума в 127-летнем ряду наблюдений.

На Северном полушарии Земли 2017 год также был аномально теплым. Его средняя температура занимает 2-ю строчку среди самых высоких значений, уступая первенство только 2016г. Кроме России прошедший год стал также экстремально теплым в Китае, а в Арктике он занял второе место.

Помимо России, больше чем на 2 градуса превышены нормы температуры воздуха на юго-западе США и севере Мексики, на севере Канады, Ближнем и Среднем Востоке, в Монголии и Центральном Китае, а также на западе Атлантического океана. На всех континентах Северного полушария среднегодовые температуры воздуха выше нормы. Холоднее обычного было только в отдельных акваториях умеренных широт Тихого и Атлантического океанов.

Екатерина Лапкина