Федеральный бюджет перечислил Приморью средства на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 23 миллиона рублей направят на приобретение квартир 12 ветеранским семьям, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в списке новоселов 2018 года трое участников войны. Остальные – вдовы фронтовиков. Места проживания – Владивосток, Арсеньев, Лесозаводск, Большой Камень, Дальнереченск, Спасский, Хорольский и Черниговский районы.

Некоторые ветеранские семьи заранее начали заниматься поиском подходящего жилья. Специалисты территориальных отделов департамента оказывают всевозможное содействие в этом вопросе.

«Несмотря на то, что деньги в краевой бюджет поступили недавно, и мы только готовимся выдать свидетельства на выплату, две семьи из Владивостока уже подобрали квартиры», – комментируют в ведомстве.

Напомним, работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны идет в российских регионах с 2008 года в рамках Указа Президента Российской Федерации. Программа финансируется за счет средств федерального бюджета. Исключение – 2015 год, когда по поручению Губернатора Приморья из резервного фонда Администрации Приморского края было направлено 8,6 миллионов рублей на обеспечение квартирами участников Великой Отечественной войны, стоящих на тот момент в очереди.

Михаил Грач