Новое исследование, опубликованное в журнале Developmental Psychology, выявило, что с человеком примерно после года в браке происходят различные изменения, сообщает DEITA.RU.

Авторы исследования наблюдали за 169 молодоженами в течение трех временных промежутков: после 6 месяцев в браке, в их первую годовщину и через 6 месяцев после годовщины. В каждый из этих промежутков им нужно было оценить себя по 5 пунктам: экстравертность, способность соглашаться, открытость к получению нового опыта, невротизм и добросовестность. Сравнивая результаты в начале исследования с конечными, можно было проследить изменения, которые претерпевали испытуемые.

И мужчины, и женщины стали меньше соглашаться и идти на уступки

Есть один положительный вывод в этом всем: брак – это тяжело, и люди пытаются приспособиться к нему. Спускаясь с вершин воздушных замков, когда они только-только поженились, они приземляются в реальную жизнь, а это отразится на ком угодно.

Женщины становятся менее открытыми, а в мужчинах грустит «экстраверт»

Это может происходить потому, что происходит фокусировка на отношениях, а не на других социальных сферах. Как относиться к этим «сдвигам», зависит от вашей точки зрения.

Женщины становятся менее невротичными, а мужчины становятся более добросовестными

Во-первых, надо пояснить по поводу «невротичности». Здесь имеется ввиду тенденция к негативному влиянию и то, насколько вероятно, что человек станет тревожным, грустным и тому подобное.

Изменения в сознательности мужчин происходят, предположительно, потому, что женщины изначально более добросовестны, и происходит «передача» положительных качеств. Также возможно и то, что женщины сподвигают своих мужчин быть чуточку более добросовестными и укрепляют это в них.

Алина Калинина