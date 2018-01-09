С 22 декабря по 7 января артистами находкинского Театра кукол были даны 29 новогодних утренников и спектаклей. Причем артисты дарили радость не только находкинской детворе, сообщает DEITA.RU.

Как незабываемый подарок и фейерверк радостных эмоций восприняли новогодние выступлениям воспитанники находкинского детского дома, реабилитационного центра и дома интерната для умственно отсталых детей из села Екатериновка. В этот день для многих сбылась заветная мечта и мир заиграл новыми красками. И пусть счастье не видно, его всегда можно почувствовать. Переполняющими яркими эмоциями дети спешили поделиться друг с другом: от этого радость становилась все больше. И это можно назвать одним из самых ценных моментов, которые узнали воспитанники во время новогодних праздников. В том и состоит чудо детского театра, который всегда еще учит чему-то новому, но обязательно хорошему — дружбе, взаимопониманию, взаимовыручке.





Как рассказала в беседе с DEITA.RU директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр кукол города Находка» Наталья Алейникова, новогоднее представление пользовалось особым успехом.





«Сценарий «Нового года у Морского царя» был написан с использованием элементов русской традиции дымковской и костромской игрушки, - отметила Наталья Алейникова. - Сюжет новогодний: наши зрители вместе с дымковской и костромской куклами должно были спасти Снегурочку от злодея, Морского Дьявола. Конечно, как и в любой сказке, «добро побеждает зло» и все рады и счастливы.





Завершал каждое новогоднее выступление традиционный хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой».





Всего за время каникул новогодние представления посмотрели более 3000 зрителей.

Инна Эстрина