Вот 30 способов показать свою любовь, которые не будут вам ничего стоить, рассказывает «Deita.ru».

1. Сделайте работу по дому, которую ваш партнер ненавидит.

2. Отложите телефон, когда вы вместе.

3. Будьте самым большим болельщиком своего любимого человека.

4. Заберитесь вместе на гору, чтобы насладиться рассветом.

5. Найдите новые для вас обоих вещи и сделайте их вместе.

6. Посмотрите с ним\с ней фильм, который он\она любит, а вы нет.

7. Выполните какое-нибудь дело из его\её списка дел.

8. Приготовьте любимое блюдо партнера.

9. Регулярно говорите о ваших проблемах и не бойтесь иметь различное мнение.

10. Создайте партнеру плейлист песен, которые напоминают вам о нем.

11. Скажите ему\ей, как вы дорожите им\ею.

12. Спрячьте записочки, которые партнер должен будет найти в течение дня.

13. Пригласите партнера на неожиданное свидание.

14. Позвоните партнеру среди дня, чтобы он почувствовал, что вы о нем думаете.

15. Сделайте ему\ей массаж.

16. Отправьте неожиданное милое сообщение.

17. Возьмите его\её за руку, когда вы будете идти по улице.

18. Напишите любимому человеку любовное письмо.

19. Исследуйте один из районов города вместе.

20. Будьте инициатором близости.

21. Позвольте партнеру научить вас чему-нибудь новому.

22. Удивите его\ее, встретив в аэропорту, вместо того, чтобы брать такси.

23. Выложите в соцсети милый пост о нем\о ней.

24. Займитесь вместе спортом.

25. Спросите, как прошел его\её день.

26. Слушайте партнера внимательно.

27. Поезжайте куда-нибудь вместе и обсудите ваши мечты.

28. Насладитесь уютной совместной ночью.

29. Устройте для него\для нее СПА прямо дома.

30. Найдите время для своей половинки в своем расписании.

Алина Калинина