Депутаты рассмотрят в ближайшее время законопроект, согласно которому учителя будут получать доплату за то, что участвуют в проведении экзаменов. Однако во многих регионах подобные расходы могут отнести к нецелевым и отказаться от предоставления выплат, сообщает DEITA.RU.

Сегодня школы не обязаны доплачивать своим педагогам за ГИА и ЕГЭ — нет прямого закона, который бы потребовал от власти выделять на это деньги. В каких-то городах педагогам доплачивают, а где-то считают, что проведение экзаменов входит в должностные обязанности учителя, несмотря на то, что на протяжении июня преподаватель находится на работе с 8 утра до позднего вечера, несет сильнейшую нервную нагрузку, урегулирует конфликтные ситуации в местах проведения экзаменов, следит за нарушениями во время ЕГЭ и ГИА и многое другое.

Алена Аршинова, член Госдумы, рассказала, что по результатам мониторинга регионов, везде были получены положительные отзывы о возможности реализации нового закона. 40 регионов высказались, что уже доплачивают педагогам, в других регионах ситуация обратная, есть города, где напрямую говорят, что нет денег в бюджете и никаких дополнительных расходов муниципалитет понести не может. Поэтому, чтобы избежать кардинальных отличий на разных территориях страны, законотворцы предложили доплачивать учителям по 200–300 рублей в час в периоды проведения экзаменов по всей стране.

Бывший педагог МОУ СОШ №11 Владивостока Лидия Соловьева считает, что прибавка к зарплате учителей в реалиях современной России может отразиться и на их моральном состоянии: «Работа педагогом — это изматывающий труд, он отнимает очень много энергии и сил. Молодежь сегодня почти не идет работать в школу, остались только старики. Экзамены – такой же стресс для преподавателя, как и для ученика, а может быть даже и больший, потому что учитель несет ответственность за успешную сдачу своих подопечных. Поэтому введение нового закона поможет облегчить психологическое и материальное состояние работников бюджетной сферы».

Максим Низкодубов