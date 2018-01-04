Утром 2 января в Хабаровске произошло возгорание в детской городской клинической больнице №9 на улице Союзной, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили задымление на первом этаже. При разведке было установлено, что произошло подгорание продуктов на газовой плите.

Пожарные провели тушение возгорания. В 10 часов 14 минут пожар был ликвидирован. Его площадь составила 0,5 кквадратных метров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, из них 10 детей. Информация о пострадавших не поступала.

Причины возгорания и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что в городе Тында Амурской области загорелась больница. Из медучреждения было эвакуировано более 30 человек, в том числе и медперсонал. Погибших и пострадавших нет.

Екатерина Лапкина