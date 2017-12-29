4 и 5 января во Владивостоке развернётся рождественская ярмарка, об этом "Deita.ru" сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Так, в преддверии Рождества, 4 и 5 января 2018 года, во Владивостоке развернётся продовольственная ярмарка. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу.

Рождественская ярмарка будет работать с 10 до 17 часов по адресу: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации).

Ранее "Deita.ru" сообщало, что погода в новогоднюю ночь готовит сюрпризы приморцам.

Ирина Петрова