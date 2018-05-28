Эти 4 подарка гости на свадьбе оценят по достоинству и наверняка захотят забрать домой, рассказывает DEITA.RU.

1.Мыло ручной работы

Гости оценят кусочки мыла ручной работы, завернутые в красивые упаковки. А если для каждого гостя будет заготовлено мыло с персональным ароматом, то как тут устоишь?

2. Закажите персонализированную посуду с символикой

Кто не любит красивую посуду? Такой подарок и практичен, и в то же время хранит воспоминания. Отличный подарок, оправдывающий материальные вложения в него.

3. Заставьте их улыбаться с помощью крошечных растений

Кто может смотреть на миниатюрный суккулент в горшочке и не улыбнуться? Никто. Такой подарок будет напоминать о цветущей любви в супружеской паре.

4. Мини-бочонки с мёдом

Сладкий, вкусный и нужный подарок, который все оценят по достоинству. Мало кто откажется от меда, а если еще и упаковать мед разных сортов в красивые мини-бочонки, то такой подарок можно будет не только есть, им можно будет и просто любоваться.

Алина Калинина