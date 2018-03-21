Большинство людей пытаются избегать нарушать закон. Но в некоторых необычных случаях люди специально идут по неверной дорожке лишь бы попасть в тюрьму. DEITA.RU рассказывает о 5 случаях, когда люди позволяли себя арестовывать нарочно.

1. Чтобы пронести в тюрьму контрабанду

В тюрьме округа Кларк в Индиане 80% заключенных находятся в тюрьме по обвинениям, связанным с наркотиками, и их употребление в тюрьме сильно процветало.

Тем не менее, сотрудники тюрьмы испытывали трудности с определением источников наркотиков, пока не наткнулись на уловку, разработанную заключенными.

Как они узнали, заключенные общались с сообщниками снаружи, используя незаконно полученные сотовые телефоны. Пособники специально давали себя арестовать и незаконно проносили наркотики в тюрьму в теле. Затем они продавали наркотики по более высокой цене, чем могли бы продать с улицы, и запрещенные вещества распределялись по всей тюрьме.

2. Чтобы получить медицинское обслуживание

Потребность в медицине вдохновила одного человека на намеренный арест в 2012 году.

Фрэнк Моррокко из Амхерста был освобожден из тюрьмы после отбытия 20-летнего срока по обвинению, связанному с наркотиками.

56-летний Моррокко, не имея возможности получить медицинскую помощь в редкой форме лейкемии, вошел в продуктовый магазин Wegman, подошел к стойке и взял товар стоимостью 23 доллара на виду у служащих магазина, прежде чем выйти.

В конце концов, он был арестован по обвинению в краже - нарушение его контролируемого освобождения, на что Моррокко заявил, что надеется попасть обратно в тюрьму.

«Это был отчаянный поступок, я вошел в этот магазин и взял то, что мне не нужно, и убедился в том, что многие меня увидели», - сказал Моррокко. «В то время, когда я это делал, я чувствовал, что у меня не было другого способа получить медицинский уход, который мне нужен».

3. Чтобы бросить курить

В 2012 году женщина из Калифорнии была арестована за пощечину помощнику шерифа округа.

Как она потом объяснила, она ждала помощника шерифа в тюрьме в течение нескольких часов, чтобы ударить его по лицу. Зачем? Она хотела попасть в тюрьму, чтобы бросить курить.

Этта Мэй Лопес исполнила свое желание: она была приговорена к 63 дням тюремного заключения, плюс три года условно. Соседка Лопес сказала, что разочарована в поступке подруги.

«Есть более простые способы бросить курить, чем ударить полицейского», - сказала она. «Я так бросать не хочу».

4. Потому что жизнь в тюрьме лучше жизни на улице

Для бездомных иногда может показаться более привлекательным провести ночь в тюрьме, чем на улице.

Так и обстоит дело с Лэнсом Брауном, бездомным из Джорджии, который в 2012 году швырнул кирпич в здание городского суда и провел девять месяцев в тюрьме в ожидании суда.

Браун сказал, что он сделал это, потому что в тюрьме ему дают поесть и попить. Браун в конечном итоге был приговорен к еще одному месяцу в тюрьме.

«Несчастные обстоятельства, в которых находился Браун, не могут служить оправданием для уничтожения собственности Соединенных Штатов», - сказал в то время американский адвокат Майкл Мур.

Случай Брауна был далеко не уникальным: Guardian сообщила в 2010 году, что пятая часть бездомных совершила преступления исключительно для того, чтобы не спать на улице.

5. Чтобы узнать, что из себя представляет жизнь в тюрьме

В 2013 году бывший прокурор Бобби Константино подробно рассказал о своих попытках умышленно сдаться под арест, чтобы он смог оценить систему уголовного правосудия изнутри.

Как выяснил Константино, попасть под арест будучи чисто белым человеком в Нью-Йорке было тяжелее, чем он думал. Несмотря на то, что Константино был пойман на камеру распыляющим граффити в мэрии, офицеры отказывались ему поверить, когда он пришел, чтобы сдаться.

«Каждый раз охранники видели молодого специалиста в костюме, а не подозреваемого, которого искали, и каждый раз они возвращали мне лицензию и выпроваживали», - писал он.

В конце концов ему удалось попасть за решетку, где его проблемы с законом только начались.

Алина Калинина