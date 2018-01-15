Психологи назвали 5 признаков, которые покажут, что вы находитесь не с тем мужчиной, сообщает DEITA.RU.

1. Если он ставит отношения на последнее место. Стоит задуматься, нужен ли вам человек, для которого вы находитесь даже не на втором месте?

2. Если он не хочет меняться. Не стоит ждать и надеяться, что он изменится. Ищите другого.

3. Если он ни в чем не помогает. Нет, он не хочет таким образом показать свое уважение относительно и дать вам возможность самостоятельно решать свои проблемы - ему просто нет до вас дела.

4. Если он признался в измене. Не торопитесь его прощать, даже если он клянется, что это больше не повторится. Единственное, в чем здесь можно быть уверенным, так это ваши чувства к нему.

5. Если в порывах гнева он уже предлагал вам расстаться. Зачем вам отношения с мужчиной, который ими не дорожит?

Виктор Бруевич