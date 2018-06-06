Почти 5 тонн опасной мясной продукции выявлено на мясоперерабатывающем предприятии в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе плановой проверки мясокомбината обнаружено почти 5 тонн мясной продукции сомнительного качества и безопасности.

Так, в производственном цеху найдены полуфабрикаты из мяса птицы, находившиеся частично в процессе производства, и частично на хранении в рефрижераторе. Необходимые документы на продукцию отсутствовали.

Отметим, что после выдачи предписания об устранении нарушений представители предприятия смогли представить документы только на 196 килограммов. Остальные полуфабрикаты были уничтожены.

Предпринимателю предстоит выплатить крупный штраф.

Екатерина Лапкина