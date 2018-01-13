Ипотечный портфель банков в рублях и иностранной валюте на 1 декабря 2017 года превысил 5 триллионов рублей, его прирост с начала 2017 года составил 13 процентов, сообщает DEITA.RU. Такую информацию опубликовал на своем интернет-ресурсе Центробанк РФ.

Только за январь-ноябрь прошлого года банки предоставили гражданам более 935 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 1,7 триллиона рублей.

Под влиянием улучшения ценовых условий на ипотечном рынке в ноябре 2017 года кредитные организации продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. Банки профинансировали более 122 тысяч сделок по покупке жилья на сумму 232,6 миллиарда рублей, что существенно превысило аналогичные показатели ноября 2016 года – на 56% и 70% соответственно.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что новая ипотечная программа, доступная для семей России в целом и Приморья в частности, появилась с 1 января 2018 года.

Согласно нововведениям, заемщиками станут семьи, родившие или усыновившие второго и последующих детей, которые появились после 1 января 2018 года. Субсидировать ставку государство будет в течение трех лет с выдачи кредита при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего.

Екатерина Лапкина