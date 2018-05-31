Отношения проходят через все фазы, и с течением времени меняются наши личности и интересы. Это совершенно естественно. Цель - поддерживать связь с вашим партнером даже при этих изменениях, рассказывает DEITA.RU.

Эксперты по взаимоотношениям обозначили некоторые ощутимые признаки того, что вы и ваш партнер столкнулись с охлаждением в отношениях.

1. У вас стало меньше зрительного контакта

«Одна из самых тонких и первых вещей - это количество зрительного контакта, которое есть у пары», - сказала Кейт Балестриери, лицензированный клинический психолог. Если вы заметите значительное увеличение или уменьшение, говорит она, то это «хороший признак того, что что-то не так».

2. Вы строите больше планов друг без друга

Возможно, вы проводите выходные дни друг без друга, или, может быть, ваш партнер увеличил количество времени, которое он проводит с коллегами после работы. Опять же, это не означает, что пары должны проводить все свое время вместе - вопрос в том, не отличается ли от того, как было раньше», - подчеркнула Балестриери.

3. Вы делаете что-то вместе, но не взаимодействуете

Вы можете подумать, что вы постоянно проводите время вместе, но как часто случается так, что вы и ваш партнер находитесь в одном месте, но не взаимодействуете? Это относится к просмотру телевизора вместе, походу на ужин с друзьями или компьютерным играм. Хотя это в какой-то мере хорошо, но это все также может быть признаками отдаления от партнера.

4. Вы постоянно смотрите в свой мобильный телефон

Обратите внимание, как часто вы берете телефон, когда ваш партнер находится в комнате, или наоборот. «Если ваш партнер заходит в комнату, и вы берете в руки телефон, потому что не хотите разговаривать с ним, или вы нервничаете из-за чего-то, или вы чувствуете себя истощенным, это большой признак того, что вы чувствуете охлаждение по отношению к нему», - предположила Балестриери.

5. Вы больше ссоритесь

Когда вы чувствуете отдаление друг от друга, один из партнеров может начать придираться ко второму. Если это так, психотерапевт Фрэн Уолфиш говорит, что в этом случае нужно задавать вопрос прямо в лоб. Всегда спрашивайте: «Что случилось? Ты злишься на меня? Я хочу услышать об этом. Гораздо лучше слышать об этом прямо прямо, а не через пассивную агрессию».

6. Секса стало меньше

«Первое, что происходит при такой проблеме, - это значительное уменьшение количества секса», - сказала Уолфиш. «Большинство людей не хотят «отдавать» свои тела и быть близкими, когда злятся. Но дело не в том, что вам нужно прыгать в постель, чтобы решить проблему. Вместо этого выясните, что вас беспокоит и почему вы не хотите близости. Исправить это можно, лишь докопавшись до первопричины, а секс – это не первопричина», - добавила она. «Секс - это симптом».

Алина Калинина