DEITA.RU представляет 6 вещей, которые стоит знать путешественнику, который впервые собирается выехать заграницу.

1. Старайтесь быть как можно более открытыми ко всему, что вы увидите и испытаете

Насладитесь и исследуйте место, в которое вы приехали и не сидите в отеле, просто просматривая телевизор.

2. Делайте заметки о своем путешествии

В поездке будет так много маленьких моментов, которые вместе будут составлять нечто особенное. Чтобы запомнить их, старайтесь вести заметки. В это трудно поверить, но воспоминания очень быстро стираются или смешиваются, и, если вы будете их записывать, это поможет вам хранить их вечно.

3. Имейте план, но не забывайте импровизировать

Лучшие поездки обычно получаются тогда, когда вы отклоняетесь от намеченного плана. Лучшая часть путешествия – это открытие чего-то, чего вы не ожидали. Знайте, чего бы вы хотели сделать, а затем дайте миру указать вам дорогу.

4. Даже маленькое путешествие делает вас лучше

Если вы путешествуете с открытыми сердцем и разумом и желанием получить новые впечатления и может быть научиться чему-то новому, даже самая маленькая поездка может принести свои плоды.

5. Иногда вам не будет нравиться то, чему вы научились

Одно дело читать о бедности и скудном образовании и обучении, другое – видеть это своими глазами. Быть свидетелем этого тяжело, но это также может вдохновить вас помогать кому-то в таком ключе, о котором вы раньше не думали или не подозревали.

6. Не старайтесь увидеть всё, забывая наслаждаться

Это особенно имеет значение, если вы путешествуете на короткий период времени и стараетесь вместить в него всё, что только можно. Расслабьтесь и получайте удовольствие от настоящего момента, вместо того чтобы пытаться объять всё.

Алина Калинина