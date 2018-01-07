В 2018 году семьи с детьми с детьми смогут получить ипотеку под выгодные проценты. Под 6 процентов годовых смогут взять ипотеку те семьи, в которых второй и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года, сообщает Deita.ru.

Кроме того, те семьи, которые уже в свое время взяли ипотеку и у которых начиная с 1 января 2018 года родится второй ребенок, смогут рефинансировать уже имеющиеся кредиты.

По данным ВЦИОМ и Росстата, всего льготной ставкой может воспользоваться 620 тысяч семей.

Как сообщает «Российская газета», программа поддержки семей, у которых родится второй или третий ребенок в 2018 году, позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год. Таким образом, семьи с двумя детьми сократят свои расходы на 300 тысяч рублей (они могут пользоваться сниженной ставкой 3 года), а с тремя и более детьми — на 500 тысяч рублей (им ставка в 6 процентов предоставляется на 5 лет). Еще 450 тысяч рублей от стоимости квартиры можно сэкономить за счет использования материнского капитала. Таким образом, для многодетных семей сумма экономии от новых мер приближается к миллиону рублей.

Екатерина Лапкина