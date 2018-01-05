"Deita.ru" рассказывает, какие 7 ошибок делают люди, которые только-только завели собаку, и как их избежать.﻿

1. Не знакомят щенка с окружающим миром в течение первых 16 недель

Исследования показали, что самый впечатлительный возраст в жизни собаки - первые четыре месяца.

Большинство людей берут щенка между 8-14 неделями. В результате, их щенок знаком только с селекционером и своими братьями и сестрами. Когда вы приносите щенка домой, показывайте ему мир. Берите и пускайте его с собой повсюду, куда бы вы ни отправились, и знакомьте его с видами и звуками реальной жизни: дети играют, гуляют машины, говорят люди.

2. Ожидают, что щенок должен сам знать, куда ходить в туалет в течение первых нескольких недель

Проблемы с обучением дома - причина номер один, по которой большинство собак возвращают в приют, так что это очень важно. Многие владельцы считают, что через две недели щенок должен знать, куда ходить в туалет, но это неправильно. Для совершенствования навыка может потребоваться до шести-восьми месяцев, особенно если у вас много домов и вы много путешествуете. Наберитесь терпения и обучайте щенка.

3. Дают щенку возможность свободно передвигаться по дому

Многие владельцы позволяют щенку свободно исследовать дом. Проблема в том, что щенки не узнают границ. И могут начать жевать все подряд и мочиться во всех неправильных местах.

4. Недостаточно тренируют собаку

Чем больше вы играете и гуляете с щенком, тем меньше прыжком, лая и жевания всего подряд будет у вас дома.

5. Думают, что щенок слишком молод, чтобы изучать команды

Ни один щенок не настолько молод, чтобы не воспринимать команды. Занятия могут длиться от двух до пяти минут или от пяти до десяти минут.

6. Думают, что все щенки одинаковые

Помните о том, что каждая собака отличается от другой, и каждая из них имеет свои особенности породы. И в зависимости от того, откуда вы их взяли (приют, заводчик или зоомагазин), они будут со своими индивидуальными проблемами.

7. Не контролируют детей, когда они рядом с новым питомцем

Самые большие ошибки владельцев собак – это непонимание или неуважение к терпимости собаки. И помните, что каждая собака и ребенок разные.

Не позволяйте ребенку тыкать или сжимать собаку, и особенно ее хвост. И не оставляйте ребенка без присмотра с собакой. Все может случиться очень быстро. Если вам нужно покинуть комнату, возьмите ребенка с собой или поместите собаку в комнату с закрывающейся дверью.

Алина Калинина