31 Май 2018, 16:30
80 человек находились в поезде в момент трагедии в Канаде
Источник изображения: CBC Sudbury
В провинции Онтарио Канады сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает DEITA.RU.
Как пишет CBC Sudbury, в поезде находились порядка 80 пассажиров, никто серьезно не пострадал.
Авария случилась в 38 километрах к югу от городка Мусони в отдалённой местности региона.
На месте транспортного происшествия работают спасатели. Некоторые граждане, находившиеся в поезде, уже доставлены в город Мусони, остальные отправятся в город Кочрейн.
Екатерина Лапкина