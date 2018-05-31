В провинции Онтарио Канады сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает DEITA.RU.

Как пишет CBC Sudbury, в поезде находились порядка 80 пассажиров, никто серьезно не пострадал.

Авария случилась в 38 километрах к югу от городка Мусони в отдалённой местности региона.

На месте транспортного происшествия работают спасатели. Некоторые граждане, находившиеся в поезде, уже доставлены в город Мусони, остальные отправятся в город Кочрейн.

Екатерина Лапкина