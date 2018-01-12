DEITA.RU представляет 9 признаков того, что ваша независимость рушит все попытки мужчин вступить с вами в отношения.

1. Когда вы принимаете помощь, вы обычно чувствуете, что что-то должны мужчине

Особенно, когда эта помощь исходит от друга или любимого человека. Есть люди, которых вы можете нанять, чтобы сделать что-то, и вы съеживаетесь от мысли, чтобы попросить кого-то, кто вам дорог, сделать это для вас.

Правда в том, что любящие люди любят помогать и не рассчитывают ни на что взамен.

2. Вы чувствуете себя комфортно с мужчинами, которые не пытаются произвести на вас впечатление или помочь вам

Потому что вы не хотите быть в долгу, вы гораздо более расслаблены с людьми, которые даже не пытаются приложить усилия, чтобы вам понравиться.

3. Вы понимаете, что ведете молчаливый подсчет

Вы не можете это изменить - у вас деловой склад ума. Для вас всё, что происходит, - это обмен временем, деньгами или энергией.

К сожалению, это ведение счета будет сильно влиять на отношения. Приберегите его для спортивного мероприятия или бизнеса.

4. Хорошие парни, которые звонят вам, дарят цветы и хотят сводить на ужин, вызывают у вас сомнения

Когда мужчины с вами обходительны и милы, это «отключает» вас и, возможно, даже заставляет ломать голову над их мотивами. Расслабьтесь, это именно то, что делают влюбленные мужчины.

5. Вас постоянно привлекает мужчина-мальчик, у которого нет никаких целей

Он может иметь или не иметь устойчивой работы, цепляется за свои детские увлечения и может даже рассчитывать на вас в финансовом плане. Как это видится в долгосрочной перспективе?

6. Отношения ощущаются как тяжелая работа и эмоционально истощают вас

Поскольку вы делаете большую часть или все, это начинает казаться второй работой, а не поддержкой, которой жаждет ваше сердце.

7. Вы считаете, что вам всегда нужно выглядеть красивее, быть самой успешной, творческой, гениальной или доказать свою ценность каким-то другим способом

Очень часто за этим кроется подсознательная необходимость доказать, что вы достойны любви и заслужили её. Но ваши любимые и родные люди будут любить вас за то, кто вы есть, принимая все ваши качества.

8. Ваши отношения могут приобретать конкурентный тон

Вы начинаете чувствовать, что он не радуется вашему успеху или не поддерживает вас. Хуже всего то, что ваш успех, похоже, вообще его возмущает. Хороший и любящий партнер будет рад видеть вас счастливым и успешным человеком.

9. У успешных и любящих мужчин есть планы на будущее, но не в отношении вас

Он не вступают в отношения с той женщиной, которая на 100 процентов независима от него и не может принять его жесты любви. Но он был бы абсолютно счастлив во взаимозависимых отношениях, где любовь свободно исходит от обоих.

Алина Калинина