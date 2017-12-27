По информации портала "Спорт-Экспресс", Андрей Разин вот-вот возглавит владивостокский "Адмирал".

"Положа руку на сердце – это неплохой вариант для Владивостока. Разин знает, что делать с хоккеистами среднего уровня, в Высшей лиге он все доказал. В КХЛ ему трудно было с тем, кто считает себя состоявшимся игроком, но во Владивостоке таких пока нет. Однако сам специалист сильно рискует. Я понимаю, что он без дела, и лучше такая работа, чем никакой, но тут слишком много минусов.

Во-первых, проблему перелетов никто решить не смог, да у нее и нет решения. Во-вторых, с этими перелетами надо быть очень гибким в общении с хоккеистами, а у Разина это может не получиться. В-третьих, я ума не приложу, как он сработается с таким радикальным руководством. Мне кажется, что возникнут большие проблемы", - пишет обозреватель издания.

Напомним, ранее возник скандал из-за поведения нового руководства "Адмирала", не стеснявшегося в выражениях на собрании команды. Кроме того, клуб покинули несколько ведущих игроков.

Василий Кучин