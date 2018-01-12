Владивостокский «Адмирал» победил астанинский «Барыс» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 3 : 1, сообщает «Deita.ru».

Несмотря на то, что букмекеры перед началом матча отдавали предпочтение «Барысу», казахские гости вышли на игру совершенно немотивированными. Команда фактически доигрывает сезон в КХЛ без особых надежд на светлое будущее. Мотивированы были молодые игроки «Адмирала», желающие закрепиться в основном составе. Но мастерства у них было гораздо меньше, чем желания. Поэтому из событий первого периода вспомнить практически нечего, за исключением разве что момента у Павла Махановского.

В периоде втором Артем Земченок «щелкнул» от правого борта, и неожиданно для него самого шайба залетела в ворота гостей – 1 : 0. В начале третьего периода Махановский и Фищенко выда Максиму Казакову точный пас на «пятачок» перед воротами Карлссона, и Максим увеличил отрыв – 2 : 0. Гости свою шайбу все-таки «затолкали» усилиями своего молодого четвертого звена – Бельгибаева, Лихотникова и Сагадеева. Для «Адмирала» в который раз назревала нервная концовка, но во время финального штурма, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, Алексеев точно бросил от синей линии в пустые ворота – 3 : 1.

Парадоксально, но при низком качестве игры и слабой тактической подготовке, «Адмирал» одерживает третью победу подряд. Следующий матч «Адмирал» проведет 16 января на выезде с «Локомотивом».

Дмитрий Санников